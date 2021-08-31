Прапор України підняли над придбаним у Великої Британії легендарним криголамом
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Над флагманом українського наукового-дослідного флоту – колишнім британським криголамом James Clark Ross – підняли прапор України. Фото поділився Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ), пише УНН.
Сталося це 30 серпня у порту міста Фредеріксгавн у Данії, де наразі перебуває судно.
Деталі
Український стяг здійняв директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий спільно з британським капітаном Саймоном Веллесом та українським капітаном Олегом Новосильним. Також над криголамом піднято вимпел НАНЦ.
Тепер, після переоформлення низки документів на нового власника – Україну, науково-дослідне судно зможе вирушити до Одеси.
Цитата:
"Неймовірно пишаємося, що над легендарним британським криголамом віднині майорить наш державний прапор. Вперше за роки незалежності український науковий флот поповнюється новим судном. Вірю, що з цього починається повернення української науки до Світового океану", – зазначив Євген Дикий.
Що було раніше
19 серпня 2021 року НАНЦ та установа "Дослідження та інновації" Великої Британії (куди входить Британська антарктична служба) підписали акт про купівлю Україною криголаму James Clark Ross. З 21 до 29 серпня кожен охочий міг запропонувати свій варіант майбутньої назви українського судна. Про обрані варіанти обіцяють повідомити пізніше.
Чим відомий James Clark Ross
James Clark Ross був збудований компанією Swan Hunter Shipbuilders в Волсенді та урочисто спущений на воду її Величністю Королевою Британії 1990 року, взяв участь у першому міжнародному дослідженні щодо оцінки запасів криля в атлантичній частині Південного океану.
На судні також застосовувалися різноманітні технології відбору донних відкладів в таких місцях, де це раніше було неможливо. А дослідження поверхні в Арктиці на James Clark Ross дало нові дані щодо масштабу та впливу зміни клімату на цей полярний регіон, де довкілля змінюється найшвидше на планеті.