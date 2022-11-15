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Практики пыток со стороны россии и нарушения представителей Украины: ООН вышла с отчетом об обращении с военнопленными

Практики пыток со стороны россии и нарушения представителей Украины: ООН вышла с отчетом об обращении с военнопленными

Киев • УНН

 • 398418 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) вышло с отчетом, где представители ООН заявили о практиках пыток военнопленных и жестокого обращения с украинскими военнопленными со стороны россии и нарушениях, совершенных представителями Украины в отношении военнопленных за более чем 8 месяцев российского вооруженного нападения на Украину и обострение боевых действий, пишет УНН.

Цитата

"УВКПЧ выявило практики пыток и жестокого обращения с украинскими военнопленными, которых держала в плену российская федерация (а также связанные с ней вооруженные группы), особенно во время интернирования. УВКПЧ также задокументировало нарушения, совершенные представителями Украины, которые имели формы жестокого обращения на начальных этапах пребывания в плену и эвакуации, и единичные случаи пыток и жестокого обращения в период интернирования", - говорится в заявлении, обнародованном представительством ООН в Украине.

Детали

Как указано, УВКПЧ через свою мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине документирует обращение с военнопленными и условия их интернирования, собирая информацию путем опроса военнопленных, а также свидетелей и родственников военнослужащих. В настоящее время УВКПЧ опросили 159 военнопленных (139 мужчин и 20 женщин), которые содержались российской федерацией (включая связанные с ней вооруженные группы), и 175 военнопленных (все мужчины), находившихся в плену Украины.

Как сообщается, это заявление не затрагивает нарушения, задокументированные из открытых источников, например, видеозаписи, изображающие пытки или убийства военнопленных и лиц, прекративших участие в военных действиях (hors de combat). Эта информация уже была включена в доклады УВКПЧ о правах человека, которые есть в открытом доступе. Выводы УВКПЧ в этом заявлении базируются на информации, собранной преимущественно во время проведения конфиденциальных интервью с лицами, которые находились или продолжают находиться в плену, а также информации от других первоисточников, и соответствуют методологии УВКПЧ и стандарту доказывания «разумные основания считать».

По сообщению, правительство Украины предоставило УВКПЧ конфиденциальный доступ к военнопленным в местах интернирования. "Однако УВКПЧ не имело конфиденциального доступа к военнопленным, интернированных российской федерацией (а также связанными с ней вооруженными группами), несмотря на наши многочисленные запросы. Однажды УВКПЧ имела возможность встретиться с группой украинских военнопленных, интернированных в следственном изоляторе в Луганске. Миссии не была предоставлена ​​возможность конфиденциального общения с ними. Миссия увидела тринадцать военнопленных и убедилась, что они живы", - сказано в заявлении.

"Большинство военнопленных, содержащихся обеими сторонами, находятся в следственных изоляторах и исправительных колониях, что нарушает международное гуманитарное право (МГП), которое предполагает, что военнопленные не должны держаться в помещениях камерного типа и должны размещаться в условиях столь же благоприятных, какими являются условия расквартирования войск государства, держащего в плену. Правительство Украины создало лагерь для военнопленных в апреле 2022 года, где интернируется определенное количество военнопленных", – отмечается также в заявлении.

Дополнение

В ООН ранее документировали издевательства российских военных над гражданскими мужчинами в Киевской области.

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