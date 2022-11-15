Практики катувань з боку росії та порушення представників України: ООН вийшла зі звітом про поводження з військовополоненими

Цитата

"УВКПЛ виявило практики катувань і жорстокого поводження з українськими військовополоненими, яких тримала у полоні російська федерація (а також пов’язані з нею озброєні групи), особливо під час інтернування. УВКПЛ також задокументувало порушення, скоєні представниками України щодо військовополонених, які мали форми жорстокого поводження на початкових етапах перебування у полоні та евакуації, та поодинокі випадки катувань і жорстокого поводження упродовж періоду інтернування", - йдеться у заяві, оприлюдненій представництвом ООН в Україні.

Деталі

Як вказано, УВКПЛ через свою моніторингову місію ООН з прав людини в Україні документує поводження з військовополоненими та умови їхнього інтернування, збираючи інформацію шляхом опитування військовополонених, а також свідків та родичів військовослужбовців. Наразі УВКПЛ опитало 159 військовополонених (139 чоловіків та 20 жінок), які утримувались російською федерацією (включно з пов’язаними з нею озброєними групами), і 175 військовополонених (усі чоловіки), які перебували в полоні України.

Як повідомляється, ця заява не зачіпає порушення, задокументовані із відкритих джерел, наприклад, відеозаписів, які зображують катування чи вбивства військовополонених і осіб, які припинили участь у воєнних діях (hors de combat). Ця інформація вже була включена до доповідей УВКПЛ про права людини, які є у відкритому доступі. Висновки УВКПЛ у цій заяві базуються на інформації, зібраній переважно під час проведення конфіденційних інтерв’ю з особами, які перебували чи продовжують перебувати в полоні, а також інформації від інших першоджерел, і відповідають методології УВКПЛ та стандарту доведення «розумні підстави вважати».

За повідомленням, уряд України надав УВКПЛ конфіденційний доступ до військовополонених у місцях інтернування. "Однак, УВКПЛ не мало конфіденційного доступу до військовополонених, інтернованих російською федерацією (а також пов’язаними з нею озброєними групами), незважаючи на наші численні запити. Одного разу УВКПЛ мало можливість зустрітись із групою українських військовополонених, інтернованих у слідчому ізоляторі в Луганську. Місії не була надана можливість конфіденційного спілкування з ними. Місія побачила тринадцять військовополонених і переконалась, що вони живі", - сказано у заяві.

"Більшість військовополонених, які утримуються обома сторонами, перебувають у слідчих ізоляторах і виправних колоніях, що порушує міжнародне гуманітарне право (МГП), яке передбачає, що військовополонені не повинні триматись в приміщеннях камерного типу і мають розміщуватись в умовах настільки ж сприятливих, якими є умови розквартирування військ держави, що тримає у полоні. Уряд України створив табір для військовополонених у квітні 2022 року, де інтернується певна кількість військовополонених. Табір відповідає більшості стандартів МГП, в чому УВКПЛ мало можливість переконатись під час моніторингового візиту у червні 2022 року", - зазначається також у заяві.

Доповнення

В ООН раніше документували знущання російських військових над цивільними чоловіками на Київщині.