Практики катувань з боку росії та порушення представників України: ООН вийшла зі звітом про поводження з військовополоненими

ukru
Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 73504 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 86650 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 122264 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 151292 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 197631 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 208594 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 413599 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 230399 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 196756 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 374338 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 78104 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 77211 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 78857 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 69067 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 77715 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 73556 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 413643 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 374362 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 586059 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 712664 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 15162 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 91782 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 127796 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 211961 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 236900 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Практики катувань з боку росії та порушення представників України: ООН вийшла зі звітом про поводження з військовополоненими

Практики катувань з боку росії та порушення представників України: ООН вийшла зі звітом про поводження з військовополоненими

Київ • УНН

 • 398422 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) вийшло зі звітом, де представники ООН заявили про практики катувань військовополонених і жорстокого поводження з українськими військовополоненими з боку росії та порушення, скоєні представниками України щодо військовополонених упродовж більш ніж восьми місяців російського збройного нападу на Україну та загострення бойових дій, пише УНН.

Цитата

"УВКПЛ виявило практики катувань і жорстокого поводження з українськими військовополоненими, яких тримала у полоні російська федерація (а також пов’язані з нею озброєні групи), особливо під час інтернування. УВКПЛ також задокументувало порушення, скоєні представниками України щодо військовополонених, які мали форми жорстокого поводження на початкових етапах перебування у полоні та евакуації, та поодинокі випадки катувань і жорстокого поводження упродовж періоду інтернування", - йдеться у заяві, оприлюдненій представництвом ООН в Україні.

Деталі

Як вказано, УВКПЛ через свою моніторингову місію ООН з прав людини в Україні документує поводження з військовополоненими та умови їхнього інтернування, збираючи інформацію шляхом опитування військовополонених, а також свідків та родичів військовослужбовців. Наразі УВКПЛ опитало 159 військовополонених (139 чоловіків та 20 жінок), які утримувались російською федерацією (включно з пов’язаними з нею озброєними групами), і 175 військовополонених (усі чоловіки), які перебували в полоні України.

Як повідомляється, ця заява не зачіпає порушення, задокументовані із відкритих джерел, наприклад, відеозаписів, які зображують катування чи вбивства військовополонених і осіб, які припинили участь у воєнних діях (hors de combat). Ця інформація вже була включена до доповідей УВКПЛ про права людини, які є у відкритому доступі. Висновки УВКПЛ у цій заяві базуються на інформації, зібраній переважно під час проведення конфіденційних інтерв’ю з особами, які перебували чи продовжують перебувати в полоні, а також інформації від інших першоджерел, і відповідають методології УВКПЛ та стандарту доведення «розумні підстави вважати».

За повідомленням, уряд України надав УВКПЛ конфіденційний доступ до військовополонених у місцях інтернування. "Однак, УВКПЛ не мало конфіденційного доступу до військовополонених, інтернованих російською федерацією (а також пов’язаними з нею озброєними групами), незважаючи на наші численні запити. Одного разу УВКПЛ мало можливість зустрітись із групою українських військовополонених, інтернованих у слідчому ізоляторі в Луганську. Місії не була надана можливість конфіденційного спілкування з ними. Місія побачила тринадцять військовополонених і переконалась, що вони живі", - сказано у заяві.

"Більшість військовополонених, які утримуються обома сторонами, перебувають у слідчих ізоляторах і виправних колоніях, що порушує міжнародне гуманітарне право (МГП), яке передбачає, що військовополонені не повинні триматись в приміщеннях камерного типу і мають розміщуватись в умовах настільки ж сприятливих, якими є умови розквартирування військ держави, що тримає у полоні. Уряд України створив табір для військовополонених у квітні 2022 року, де інтернується певна кількість військовополонених. Табір відповідає більшості стандартів МГП, в чому УВКПЛ мало можливість переконатись під час моніторингового візиту у червні 2022 року", - зазначається також у заяві.

Доповнення

В ООН раніше документували знущання російських військових над цивільними чоловіками на Київщині.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійна
Bitcoin
$83,006.20
Золото
$3,160.40
Tesla
$258.01
Brent
$74.88
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,841.57