Прах создателя сериала Star Trek и членов его семьи похоронят на Луне

Американская компания Astrobotic планирует отправить на Луну на корабле Peregrine Mission One капсулы с прахом создателя научно-фантастического телесериала Star Trek Джина Родденберри, сообщает УНН со ссылкой на NASA.

Вместе с прахом Джина Родденберри на Луну также отправят прах его жены и сына, а также актеров Джеймса Духана ("Скотти") и Нишель Николс (лейтенант Ухура).

Капсули с прахом отправит на Луну компания Celestis Memorial Spaceflight, которая с 1994 года продает ритуальные услуги "космического" масштаба.

Запуск Peregrine Mission One запланирован на 8 января 2024 года на мысе Канаверал. Планируется, что корабль высадится на Луне 23 февраля.

Peregrine Mission One также доставит оборудование NASA из Мексики, Великобритании, Венгрии, Германии, Японии и с Сейшельских островов. Техника предназначена в том числе для изучения лунной воды и радиации на лунной поверхности. Также планируется отправить и пять небольших луноходов для изучения грунта.