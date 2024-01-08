Прах творця серіалу Star Trek і членів його сім'ї поховають на Місяці
Київ • УНН
Космічний апарат Peregrine Mission One компанії Astrobotic доставить прах творця "Зоряного шляху" Джина Родденберрі на Місяць.
Американська компанія Astrobotic планує відправити на Місяць на кораблі Peregrine Mission One капсули з прахом творця науково-фантастичного телесеріалу Star Trek Джина Родденберрі, повідомляє УНН із посиланням на NASA.
Разом із прахом Джина Родденберрі на Місяць також відправлять прах його дружини і сина, а також акторів Джеймса Духана ("Скотті") і Нішель Ніколс (лейтенант Ухура).
Капсули з прахом відправить на Місяць компанія Celestis Memorial Spaceflight, яка з 1994 року продає ритуальні послуги "космічного" масштабу.
Запуск Peregrine Mission One заплановано на 8 січня 2024 року на мисі Канаверал. Планується, що корабель висадиться на Місяці 23 лютого.
Peregrine Mission One також доставить обладнання NASA з Мексики, Великої Британії, Угорщини, Німеччини, Японії та з Сейшельських островів. Техніка призначена, зокрема, для вивчення місячної води і радіації на місячній поверхні. Також планується відправити і п'ять невеликих місяцеходів для вивчення ґрунту.