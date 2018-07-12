ПВО Сирии отбили израильский удар по военным позициях в Эль-Кунейтра
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Силы противовоздушной обороны сирийской армии отбили в четверг израильскую атаку на окраине города Эль-Кунейтра (40 км от Дамаска) на Голанских высотах. Об этом сообщил подконтрольное Дамаску агентство SANA, информирует УНН.
По его информации, удары израильских ВВС были нанесены по военным позициям поблизости от населенных пунктов Ходор, Телль-Курум и Джбаа.
Как отметил в заявлении агентству сирийский военный источник, “израильские самолеты выпустили несколько ракет, часть из них удалось сбить”. По его словам, “нанесен только материальный урон, жертв нет”.
10 мая сирийские средства ПВО сбили десятки ракет, выпущенных израильскими ВВС по армейским позициям в районе города Эль-Баас, расположенного в провинции Эль-Кунейтра. Эта атака стала частью более массированного израильского удара. В нападении было задействовано 28 израильских самолетов F-15 и F-16.
Как сообщал УНН, Нетаньяху сказал Путину, что Израиль против любого присутствия Ирана в Сирии.