ППО Сирії відбила ізраїльський удар по військовим позиціях в Ель-Кунейтрі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Сили протиповітряної оборони сирійської армії відбили в четвер ізраїльську атаку на околиці міста Ель-Кунейтра (40 км від Дамаска) на Голанських висотах. Про це повідомило підконтрольне Дамаску агентство SANA, інформує УНН.
За його інформацією, удари ізраїльських ВПС були нанесені по військовим позиціях поблизу від населених пунктів Ходор, Телль-Курум і Джбаа.
Як зазначив в заяві агентству сирійське військове джерело, “ізраїльські літаки випустили кілька ракет, частину з них вдалося збити”. За його словами, “заподіяно тільки матеріальну шкоду, жертв немає”.
10 травня сирійські засоби ППО збили десятки ракет, випущених ізраїльськими ВПС по армійським позиціях в районі міста Ель-Баас, розташованого в провінції Ель-Кунейтра. Ця атака стала частиною більш масованого ізраїльського удару. У нападі було задіяно 28 ізраїльських літаків F-15 і F-16.
Як повідомляв УНН, Нетаньяху сказав Путіну, що Ізраїль проти будь-якої присутності Ірану в Сирії.