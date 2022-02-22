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Позицию по Минским соглашениям мы определим дополнительно - МИД Украины

Позицию по Минским соглашениям мы определим дополнительно - МИД Украины

Киев • УНН

 • 78769 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Украина определит свое дальнейшее отношение к Минским соглашениям. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга в Вашингтоне, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Минские соглашения - это деликатный вопрос по ряду причин, потому что с одной стороны в них есть политический блок, с другой стороны у них есть также безопасный блок. Мы понимаем и вы уже слышали позицию Президента о том, что де-факто Россия вышла из минских соглашений. Но, не ведясь на провокации России, мы свою дальнейшую позицию, свое дальнейшее отношение к Минским соглашениям определим дополнительно”, - сказал министр.

Детали

По его словам, сейчас Украину интересует составляющая безопасности.

“Я хочу обратить ваше внимание, что от вчера вопрос Минских соглашений больше не является центральным в дискуссии о восстановлении территориальной целостности Украины на Востоке и обеспечения незыблемости наших границ”, - пояснил Кулеба.

Он добавил, что основной фокус делать сейчас будет на применении механизма Будапештского меморандума и механизма Совета безопасности ООН.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может состояться "в любое время".

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

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