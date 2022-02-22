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Позицію щодо Мінських угод ми визначимо додатково – МЗС України

Позицію щодо Мінських угод ми визначимо додатково – МЗС України

Київ • УНН

 • 78774 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Україна визначить своє подальше ставлення до Мінських угод. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу в Вашингтоні, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Мінські угоди – це делікатне питання з низки причин, тому що з одного боку в них є політичний блок, з іншого боку в них є також безпековий блок. Ми розуміємо і ви вже чули позицію Президента про те що де-факто Росіявийшла з мінських угод. Але, не ведучись на провокації Росії, ми свою подальшу позицію, своє подальше ставлення до Мінських угод визначимо додатково”, – сказав міністр.

Деталі

З його слів, наразі Україну цікавить безпекова складова.

“Я хочу звернути вашу увагу, що від вчора питання Мінських угод більше не є центральним у дискусії про відновлення територіальної цілісності України на Сході і гарантування непорушності наших кордонів”, - пояснив Кулеба.

Він додав, що основний фокус робити України зараз буде на застосуванні механізму Будапештського меморандуму та механізму Ради безпеки ООН.

Контекст

Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації. Стурбованість посилилася, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може відбутися "в будь-який час".

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" і "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій з підтримки миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення глави Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.

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