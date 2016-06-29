Позиции украинских военных в Майорске боевики обстреляли из двух БМП
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Боевики при поддержке двух БМП-2, разбившись на несколько групп, вели обстрел позиций украинских войск на юг и на восток от Майорска из нескольких замаскированных и оборудованных огневых позиций. Об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, передает УНН.
"В районе Горловки до взвода террористов при поддержке двух БМП-2, разбившись на несколько групп, вели обстрел позиций украинских войск на юг и на восток от Майорска из нескольких замаскированных и оборудованных огневых позиций", - сообщил Д.Тымчук.
Кроме того, по данным "Информационного сопротивления", боевики обстреливали ВСУ с позиций западнее реки Жованка и через дороги на северо-запад от Майорского бетонного завода и улицы Горнопромышленной и Мира (район отвалов).
"При этом террористы вели интенсивный огонь из пулеметов и гранатометов, из лесополос на север от станции Терриконная их поддерживала минометная батарея", - добавил Д.Тымчук.
Всего, по данным "Информационного сопротивления", активные обстрелы со стороны террористов фиксировались практически по всем участкам зоны АТО от Светлодарской дуги до Горловки, Донецка, южнее и до Приморского фланга.
"Особая активность противника - районы населенных пунктов Зайцево, Авдеевка, "Бутовка", Марьинка, Старогнатовка, Талаковка, Широкино", - отметил Д.Тымчук.
Зато на луганском направлении наблюдается менее напряженная ситуация.
"Однако активность противника фиксируется в районе населенных пунктов Счастье, Станица Луганская, Новозвановка, Троицк (южнее Попасной), фиксируется активность ДРГ боевиков вдоль Северского Донца и в промежутке между этой рекой и Бахмутской трассой", - добавил Д.Тымчук.
Как сообщал УНН, по данным пресс-центра штаба АТО за сутки, с 28 на 29 июня, боевики 51 раз обстреляли позиции украинских военных.