Позиції українських військових під Майорськом бойовики обстріляли з двох БМП
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Бойовики за підтримки двох БМП-2, розбившись на кілька груп, вели обстріл позицій українських військ на південь і на схід від Майорська з декількох замаскованих і обладнаних вогневих позицій. Про це на своїй сторінці у Facebook написав координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат Дмитро Тимчук, передає УНН.
“В районі Горлівки до взводу терористів за підтримки двох БМП-2, розбившись на кілька груп, вели обстріл позицій українських військ на південь і на схід від Майорська з декількох замаскованих і обладнаних вогневих позицій”, — повідомив Д.Тимчук.
Крім того, за даними “Інформаційного спротиву”, бойовики обстрілювали ЗСУ з позицій на захід від річки Жованка і через дороги на північний захід від Майорського бетонного заводу і вулиці Гірничопромислової і Миру (район відвалів).
“При цьому терористи вели інтенсивний вогонь з кулеметів і гранатометів, з лісосмуг на північ від станції Териконна їх підтримувала мінометна батарея”, — додав Д.Тимчук.
Загалом, за даними “Інформаційного спротиву”, активні обстріли з боку терористів фіксувалися практично по всіх ділянках зони АТО від Світлодарської дуги до Горлівки, Донецька, південніше і аж до Приморського флангу.
“Особлива активність супротивника — райони населених пунктів Зайцеве, Авдіївка, „Бутівка“, Мар’їнка, Старогнатівка, Талаківка, Широкино”, — зазначив Д.Тимчук.
Натомість на луганському напрямку спостерігається менш напружена ситуація.
“Однак активність супротивника фіксується в районі населених пунктів Щастя, Станиця Луганська, Новозванівка, Троїцьк (південніше Попасної), фіксується активність ДРГ бойовиків уздовж Сіверського Дінця і в проміжку між цією річкою і Бахмутськой трасою”, — додав Д.Тимчук.
Як повідомляв УНН, за даними прес-центру штабу АТО, за добу, з 28 на 29 червня, бойовики 51 раз обстріляли позиції українських військових.