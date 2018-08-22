Позиции ОС на Донбассе с полуночи обстреляли уже шесть раз
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. С начала суток боевики уже шесть раз обстреляли позиции Обьеднанихи сил на Донбассе. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"С полуночи и по состоянию на 9:00 утра украинскими военными зафиксировано 6 прицельных вражеских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. Тяжелое вооружение враг не применял, но вел активные провокационные обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия", - сообщил Мотузяник.
В частности, под прицельный вражеский огонь попали подразделения Объединенных сил, которые защищают Водяное, Лебединское и Павлополь. Огонь наши бойцы пока не открывали, ситуация остается полностью контролируемой подразделениями Объединенных сил.
Потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины с начала этого периода нет.
Напомним, за минувшие сутки, 21 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако оставалась полностью контролируемой. Боевики 24 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе четыре раза с вооружения, запрещенного минскими договоренностями.