Позиції ОС на Донбасі з опівночі обстріляли вже шість разів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. З початку доби бойовики вже шість разів обстріляли позиції Об'єднанихі сил на Донбасі. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Від опівночі і станом на 9 годину ранку українськими військовими зафіксовано 6 прицільних ворожих обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. Важке озброєння ворог не застосовував, проте вів активні провокаційні обстріли з гранатометів та стрілецької зброї", - повідомив Мотузяник.
Зокрема, під прицільний ворожий вогонь потрапили підрозділи Об’єднаних сил, які обороняють Водяне, Лебединське і Павлопіль. Вогонь у відповідь наші бійці поки що не відкривали, ситуація залишається повністю контрольованою підрозділами Об’єднаних сил.
Втрат серед військовослужбовців Збройних сил України від початку цієї доби немає.
Нагадаємо, минулої доби, 21 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте залишалася цілком контрольованою. Бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ, у тому числі чотири рази із озброєння, забороненого мінськими домовленостями.