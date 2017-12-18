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Позиция представителей ОРДЛО ведет к срыву процесса освобождения заложников - Геращенко

Позиция представителей ОРДЛО ведет к срыву процесса освобождения заложников - Геращенко

Киев  •  УНН

 • 9686 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Процесс освобождения заложников на Донбассе может сорваться из-за позиции представителей ОРДЛО. Об этом на своей странице в Facebook проинформировала первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает УНН.

"Сегодня состоялась скайп-конференция гуманитарной подгруппы по освобождению заложников и удерживаемых. Украина подтвердила готовность к освобождению к новогодним и рождественским праздникам, мы настроены сделать все как можно быстрее и даже раньше. Вместе с тем, от представителей ОРДЛО в последние дни, 14-15 декабря, минская группа получила еще дополнительные списки с требованием обязательно включить этих людей в списки на освобождение, и это, по сути, вносит серьезную "сумятицю" в определении даты обмена и по сути ведет к срыву процесса", - отметила нардеп.

Она добавила, что, несмотря на определенные заранее принципиальные вопросы повестки дня, украинская сторона сегодня так и не получили ответа на вопрос верификации людей, которые категорически отказываются быть перемещены в ОРДЛО, и ехать на линию соприкосновения для верификации.

"ОРДЛО, по сути, настаивает на том, чтобы украинская сторона тянула на линию соприкосновения свободных людей. РФ также заявила, что если мы не притащим всех 306 человек на линию соприкосновения: и уже освобожденных, и тех, кто не желает перемещаться ни за что, от кого есть соответствующие заявления... Не получили ответа на эти ключевые вопросы. Ожидаем в первую очередь от ОБСЕ, получить четкие и неоднозначные ответы и позицию относительно исключения из списков лиц, которые уже на свободе. Все это ускорит определение окончательной даты освобождения заложников", - сказала Геращенко и добавила, украинская сторона предложила 20 декабря провести скайп-конференцию, чтобы, наконец, согласовать окончательные детали.

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Напомним, 15 ноября президент России Владимир Путин пообещал обсудить вопрос обмена пленными на Донбассе с лидерами боевиков ОРДЛО. В тот же день он провел переговоры с главарями боевиков ОРДЛО. По их итогам в Кремле заявили, что они поддерживают проведение обмена пленными.

Позже вопрос проведения обмена на переговорах в Вене обсудили глава МИД Павел Климкин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Точная дата обмена пленными не была согласована.

По последним данным участницы минских переговоров Ирины Геращенко, боевики ОРДЛО удерживают в заложниках 162 человека. В СБУ заявили, что Украина готова к проведению обмена пленными в формате "306 на 74". Боевики также подтвердили согласие выдать 74 заложника.

Последний обмен пленными на Донбассе состоялся в декабре 2016 года.

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