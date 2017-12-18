Позиція представників ОРДЛО веде до зриву процесу звільнення заручників - Геращенко

“Сьогодні відбулася скайп- конференція гуманітарної підгрупи по звільненню заручників і утримуваних. Україна підтвердила готовність до звільнення до новорічних і різдвяних свят, ми налаштовані зробити все якнайшвидше і навіть раніше. Разом з тим, від представників ОРДЛО в останні дні, 14-15 грудня, мінська група отримала ще додаткові списки з вимогою обов’язково включити цих людей до списків на звільнення, і це, по суті, вносить серйозну „сумятицю“ в визначенні дати обміну, і по суті веде до зриву процесу”, — зазначила нардеп.

Вона додала, що, попри визначені заздалегідь принципові питання порядку денного, українська сторона сьогодні так і не отримали відповіді на питання верифікації людей, які категорично відмовляються бути переміщеними в ОРДЛО, і їхати на лінію зіткнення для верифікації.

“ОРДЛО, по суті, наполягає на тому, щоб українська сторона тягла на лінію зіткнення вільних людей. РФ також заявила, що як ми не притягнемо всіх 306 осіб на лінію зіткнення: і вже звільнених, і тих, хто не бажає переміщатися ні за що, від кого є відповідні заяви... Не отримали відповіді на ці ключові питання. Очікуємо в першу чергу від ОБСЄ, отримати чіткі і неоднозначні відповіді та позицію щодо виключення зі списків осіб, які вже є на волі. Все це прискорить визначення остаточної дати звільнення заручників”, — сказала Геращенко та додала, українська сторона запропонувала 20 грудня провести скайп-конференцію, аби, нарешті, узгодити остаточні деталі.

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Нагадаємо, 15 листопада президент Росії Володимир Путін пообіцяв обговорити питання обміну полоненими на Донбасі з лідерами бойовиків ОРДЛО. У той же день він провів переговори з ватажками бойовиків ОРДЛО. За їх підсумками в Кремлі заявили, що вони підтримують проведення обміну полоненими.

Пізніше питання проведення обміну на переговорах у Відні обговорили голова МЗС Павло Клімкін та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Точна дата обміну полоненими не була узгоджена.

За останніми даними учасниці мінських переговорів Ірини Геращенко, бойовики ОРДЛО утримують у заручниках 162 людини. У СБУ заявили, що Україна готова до проведення обміну полоненими в форматі “306 на 74”. Бойовики також підтвердили згоду видати 74 заручники.

Останній обмін полоненими на Донбасі відбувся в грудні 2016 року.