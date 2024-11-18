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Позиция Италии не меняется: Таяни об использовании Украиной итальянского оружия по территории рф

Позиция Италии не меняется: Таяни об использовании Украиной итальянского оружия по территории рф

Киев  •  УНН

 • 2086 просмотра

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Глава МИД Италии подтвердил, что итальянское оружие может использоваться только на территории Украины. Таяни также поддержал идею мирной конференции с участием рф, Китая, Индии и Бразилии.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что позиция Италии относительно использования Украиной итальянского оружия по территории рф не меняется. Оно может быть использовано только на территории Украины. Об этом пишет издание Le Monde, передает УНН.

"Наша позиция относительно использования оружия Украиной не меняется, его можно применять только на территории Украины", - сказал Таяни.

Он также отметил, что поддерживает мирную конференцию с участием рф, Китая, Индии и Бразилии.

"Я надеюсь, что Пекин может сыграть положительную роль в том, чтобы москва поняла, что эту бессмысленную войну необходимо прекратить. Безусловно, присутствие северокорейских солдат не является хорошим сигналом", - добавил Таяни.

Напомним

Издание The New York Times сообщило, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине на использование дальнобойных ракет для ударов по территории россии.

Как сообщили американские чиновники, сначала оружие, скорее всего, будет использовано против российских и северокорейских войск для защиты украинских сил в курской области на западе россии.

Le Figaro сообщало, что Франция и Британия разрешили Украине бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии Le Figaro удалило из статьи строку о том, что Франция и Великобритания разрешили бить ракетами по россии.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
shtormova-tinКрылатая ракета Storm Shadow
the-new-york-timesНью-Йорк Таймс
antonio-tayaniАнтонио Таяни
braziliyaБразилия
indiyaИндия
severnaya-koreyaСеверная Корея
italiyaИталия
dzho-baidenДжо Байден
kitaiКитай
ukrainaУкраина