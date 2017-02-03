Заемщики банка "Михайловский" должны возвращать свои кредиты исключительно на счета ФК "Фагор"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В связи с поступлением многочисленных запросов от заемщиков банка "Михайловский", финкомапния "Фагор" публично разъяснила процедуру погашения задолженности, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
"В финансовую компанию "Фагор" стали поступать многочисленные обращения от заемщиков банка "Михайловский" с вопросами о том, как необходимо погашать свою задолженность.
В связи с этим, еще раз напоминаем, что исключительное право на прием платежей имеет "ФК "Фагор".
Напомним, 19 мая 2016 г., между ПАО "Банк Михайловский" и ООО "ФК "Плеяда" был заключен договор факторинга, согласно которому произошла переуступка прав требования по кредитному договору, заключенному между ПАО "Банк Михайловский" и заемщиками. В дальнейшем ФК "Плеяда" переуступила права требования ФК "Фагор".
Несмотря на попытки Фонда гарантирования вкладов физлиц, с нарушение действующего законодательства, признать эти договоры факторинга ничтожными и собрать деньги заемщиков в свою пользу, суды установили противоправность их действий и запретили взыскание средств заемщиков. Ознакомиться с решением Высшего административного суда, которое вступило в силу, можно по ссылке: http://reyestr.court.gov.ua/Review/64124981", - отметили в ФК "Фагор".
В финкомпании отметили, что ФК "Фагор" является единственным действительным кредитодателем по заключенным ранее договорам с ПАО "Банк Михайловский".
"Убедительно просим заемщиков не поддаваться на провокации Фонда гарантирования вкладов, веря в ложную информацию, и погасить свою задолженность", - резюмировали в финансовой компании.
Напомним, ранее Фонд гарантирования вкладов заявил, что заемщики банка "Михайловский" могут не платить задолженность в пользу ФК "Фагор". Вместе с тем, в ФК "Фагор", ссылаясь на решение Высшего админсуда, отметили, что являются единственными кредитодателями, а потому несвоевременное погашение задолженности приведет к наложению штрафов и пени.