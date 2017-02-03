Позичальники банку “Михайлівський” повинні повертати свої кредити виключно на рахунки ФК “Фагор”
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У зв’язку з надходженням численних запитів від позичальників банку “Михайлівський”, фінкомапнія “Фагор” публічно роз’яснила процедуру погашення заборгованості, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу компанії.
“У фінансову компанію “Фагор” стали надходити численні звернення від позичальників банку “Михайлівський” з питаннями про те, як необхідно погашати свою заборгованість.
У зв’язку з цим, ще раз нагадуємо, що виключне право на прийом таких платежів має “ФК” “Фагор”.
Нагадаємо, 19 травня 2016 року, між ПАТ “Банк Михайлівський” і ТОВ “ФК „Плеяда“ був укладений договір факторингу, згідно з яким відбулася переуступка прав вимоги за кредитним договором, укладеним між ПАТ „Банк Михайлівський“ і позичальниками. Надалі ФК „Плеяда“ переуступила права вимоги ФК „Фагор“.
Незважаючи на спроби Фонду гарантування вкладів фізосіб, в порушення чинного законодавства, визнати ці договори факторингу нікчемними і зібрати гроші позичальників на свою користь, суди встановили протиправність їх дій і заборонили стягнення коштів позичальників. Ознайомитися з рішенням Вищого адміністративного суду, яке вступило в силу, можна за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/64124981”, — зазначили в ФК “Фагор”.
У фінкомпанії наголосили, що ФК “Фагор” є єдиним дійсним кредитодавцем за укладеними раніше договорами з ПАТ “Банк Михайлівський”.
“Переконливо просимо позичальників, не піддаватися на провокації Фонду гарантування вкладів, вірячи в помилкову інформацію, і погасити свою заборгованість”, — резюмували у фінкомпанії.
Нагадаємо, раніше Фонд гарантування вкладів заявив, що позичальники банку “Михайлівський” можуть не сплачувати заборгованість на користь ФК “Фагор”. Разом з тим, у ФК “Фагор”, посилаючись на рішення Вищого адмінсуду, наголосили, що є єдиними кредитодавцами, а тому несвоєчасне погашення заборгованості призведе до накладення штрафів та пені.