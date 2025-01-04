Пожилой мужчина погиб из-за вражеского обстрела Харьковщины
Киев • УНН
В результате удара рф по поселку Ковшаровка Купянского района погиб гражданский 74-летний мужчина.
российские войска сегодня, 4 января, обстреляли поселок Ковшаровка Харьковской области, в результате чего погиб 74-летний мужчина. Об этом сообщил председатель ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
В 10:50 оккупанты нанесли удар по поселку Ковшаровка Купянского района. В результате удара армии рф от смертельного ранения погиб гражданский 74-летний мужчина
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По данным Синегубова, за прошедшие сутки, 3 января, из-за обстрелов рф Харьковской области пострадали два человека - 56-летний мужчина в результате попадания FPV-дрона в поселке Западное и 55-летний мужчина от вражеского обстрела Казачьей Лопани.
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