Літній чоловік загинув через ворожий обстріл Харківщини

російські війська сьогодні, 4 січня, обстріляли селище Ківшарівка Харківської області, внаслідок чого загинув 74-річний чоловік. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

О 10:50 окупанти завдали удару по селищу Ківшарівка Купʼянського району. Внаслідок удару армії рф від смертельного поранення загинув цивільний 74-річний чоловік - написав Синєгубов.

Доповнення

За даними Синєгубова, минулої доби, 3 січня, через обстріли рф Харківської області постраждали двоє людей - 56-річний чоловік внаслідок влучання FPV-дрону в селищі Западне та 55-річний чоловік від ворожого обстрілу Козачої Лопані.

Окупанти від ранку атакують передмістя Херсона: вже 4 поранених