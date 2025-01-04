Літній чоловік загинув через ворожий обстріл Харківщини
Київ • УНН
Внаслідок удару рф по селищу Ківшарівка Купʼянського району загинув цивільний 74-річний чоловік.
російські війська сьогодні, 4 січня, обстріляли селище Ківшарівка Харківської області, внаслідок чого загинув 74-річний чоловік. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
О 10:50 окупанти завдали удару по селищу Ківшарівка Купʼянського району. Внаслідок удару армії рф від смертельного поранення загинув цивільний 74-річний чоловік
Доповнення
За даними Синєгубова, минулої доби, 3 січня, через обстріли рф Харківської області постраждали двоє людей - 56-річний чоловік внаслідок влучання FPV-дрону в селищі Западне та 55-річний чоловік від ворожого обстрілу Козачої Лопані.
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