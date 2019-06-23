Пожар в ангарах под Киевом локализован
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Спасатели локализовали пожар в ангарах в городе Буча Киевской области. Об этом корреспонденту УНН сообщила руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.
"Было возгорание в металлических ангарах. Общая площадь пожара - 1600 м. На месте работало 9 единиц техники и более 30 человек личного состава. По предварительным данным, это - металлические ангары, но внутри находились какие-то вещи", - сказала собеседница.
По ее словам, причины возгорания выясняются.
"Пожар уже локализован, продолжается ликвидация. По предварительным данным, пострадавших нет", - добавила Рубан.
Как сообщал УНН, ранее в воскресенье очевидцы в соцсети Facebook сообщили о масштабном возгорании в городе Буча Киево-Святошинского района Киевской области.