Пожежу в ангарах під Києвом локалізували
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Рятувальники локалізували пожежу в ангарах у місті Буча Київської області. Про це кореспонденту УНН повідомила керівник прес-служби ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.
“Було загорання в металевих ангарах. Загальна площа пожежі — 1600 м. На місці працювало 9 одиниць техніки та більше 30 чоловік особового складу. За попередніми даними, це — металеві ангари, але всередині знаходились якісь речі”, — сказала співрозмовниця.
З її слів, причини загоряння наразі з’ясовуються.
“Пожежа вже локалізована, триває ліквідація. За попередніми даними, постраждалих немає”, — додала Рубан.
Як повідомляв УНН, раніше в неділю очевидці у соцмережі Facebook повідомили про масштабне загоряння у місті Буча Києво-Святошинського району Київської області.