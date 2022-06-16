Пожар на химзаводе в Запорожской области ликвидирован
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Пожар на химическом заводе “Коагулянт” в городе Пологи Запорожской области был ликвидирован. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.
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“Почти два часа понадобилось спасателям, чтобы обуздать пожар и предотвратить распространение огня на сооружения рядом. Химической угрозы для населения города и области пока нет”, — отметил он.
Старух добавил, что 16 июня произошел пожар в складских помещениях завода “Коагулянт” на общей площади 800 кв. м.
Напомним
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