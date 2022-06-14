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Із підприємств на Запоріжжі окупанти викрали майже 2 тис. тонн зерна: відкрито провадження

Із підприємств на Запоріжжі окупанти викрали майже 2 тис. тонн зерна: відкрито провадження

Київ • УНН

 • 83233 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Російські загарбники викрали з підприємств на Запоріжжі майже 2 тис. тонн зернових культур –  правоохоронці відкрили проводження. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Цитата

"За даними слідства, упродовж травня-червня 2022 року військовослужбовці збройних сил рф, погрожуючи зброєю та застосуванням фізичного насильства, примушували працівників філії одного з товариств, розташованого на території окупованого Василівського району, вантажити пшеницю на транспортні засоби без номерних знаків з позначками "Z". Викрадені у підприємства понад 1,2 тис тонн зерна окупанти вивезли у невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що 8-9 червня 2022 року озброєні автоматичною зброєю російські військові викрали зі складських приміщень сільгосппідприємства, розташованого у селі Нестерянці Пологівського району, майже 500 тонн насіння соняшника.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - інформує ОГП.

Доповнення

Раніше повідомляли, що на Запоріжжі окупанти викрали більше 30 тонн зерна.

Українські Національні Новини

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