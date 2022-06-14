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Из предприятий на Запорожье оккупанты похитили почти 2 тыс. тонн зерна: открыто производство

Из предприятий на Запорожье оккупанты похитили почти 2 тыс. тонн зерна: открыто производство

Киев • УНН

 • 83226 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Российские захватчики похитили с предприятий на Запорожье почти 2 тыс. тонн зерновых культур –  правоохранители открыли производство. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Цитата

"По данным следствия, в течение мая-июня 2022 года военнослужащие вооруженных сил рф, угрожая оружием и применением физического насилия, принуждали работников филиала одного из обществ, расположенного на территории оккупированного Васильевского района, грузить пшеницу на транспортные средства без номерных знаков. с пометками "Z". Похищенные у предприятия более 1,2 тыс. тонн зерна оккупанты вывезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что 8-9 июня 2022 года вооруженные автоматическим оружием российские военные похитили из складских помещений сельхозпредприятия, расположенного в селе Нестерянка Пологовского района, почти 500 тонн семян подсолнечника.

"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато расследование в двух уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - информирует ОГП.

Дополнение

Ранее сообщали, что на Запорожье оккупанты похитили более 30 тонн зерна.

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