Из предприятий на Запорожье оккупанты похитили почти 2 тыс. тонн зерна: открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Российские захватчики похитили с предприятий на Запорожье почти 2 тыс. тонн зерновых культур – правоохранители открыли производство. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
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"По данным следствия, в течение мая-июня 2022 года военнослужащие вооруженных сил рф, угрожая оружием и применением физического насилия, принуждали работников филиала одного из обществ, расположенного на территории оккупированного Васильевского района, грузить пшеницу на транспортные средства без номерных знаков. с пометками "Z". Похищенные у предприятия более 1,2 тыс. тонн зерна оккупанты вывезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что 8-9 июня 2022 года вооруженные автоматическим оружием российские военные похитили из складских помещений сельхозпредприятия, расположенного в селе Нестерянка Пологовского района, почти 500 тонн семян подсолнечника.
"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато расследование в двух уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - информирует ОГП.
Дополнение
Ранее сообщали, что на Запорожье оккупанты похитили более 30 тонн зерна.