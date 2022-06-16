Пожежу на хімзаводі в Запорізькій області ліквідували
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Пожежу на хімічному заводі “Коагулянт” у місті Пологи Запорізької області ліквідували. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає УНН.
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“Майже дві години знадобилось рятувальникам аби приборкати пожежу та запобігти розповсюдженню вогню на поруч розташовані споруди. Хімічної загрози для населення міста та області наразі немає”, — зазначив він.
Старух додав, що 16 червня відбулася пожежа в складських приміщеннях заводу “Коагулянт” на загальній площі 800 кв. м.
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