Пожежу на хімзаводі в Запорізькій області ліквідували

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“Майже дві години знадобилось рятувальникам аби приборкати пожежу та запобігти розповсюдженню вогню на поруч розташовані споруди. Хімічної загрози для населення міста та області наразі немає”, — зазначив він.

Старух додав, що 16 червня відбулася пожежа в складських приміщеннях заводу “Коагулянт” на загальній площі 800 кв. м.

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