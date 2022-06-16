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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Пожежу на хімзаводі в Запорізькій області ліквідували

Пожежу на хімзаводі в Запорізькій області ліквідували

Київ • УНН

 • 122552 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Пожежу на хімічному заводі “Коагулянт” у місті Пологи Запорізької області ліквідували. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає УНН.

Цитата

“Майже дві години знадобилось рятувальникам аби приборкати пожежу та запобігти розповсюдженню вогню на поруч розташовані споруди. Хімічної загрози для населення міста та області наразі немає”, — зазначив він.

Старух додав, що 16 червня відбулася пожежа в складських приміщеннях заводу “Коагулянт” на загальній площі 800 кв. м.

Нагадаємо 

Із підприємств на Запоріжжі окупанти викрали майже 2 тис. тонн зерна: відкрито провадження.

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