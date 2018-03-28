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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 29739 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 57122 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 95377 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 106858 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115240 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121022 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132308 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146727 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Пожар возле метро "Левобережная" локализован

Пожар возле метро "Левобережная" локализован

Киев  •  УНН

 • 10186 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Возле станции метро "Левобережная" в Киеве загорелся магазин, спасатели уже локализовали пожар на площади 100 кв.метров. Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Киеве, передает УНН.

Сообщение о пожаре у входа на станцию ​​метро "Левобережная" поступило к спасателям 28 марта в 17:12.

Как установили пожарные, возгорание возникло в одноэтажном магазине, расположенном у входа на станцию.

В 17:48 пожар на площади 100 кв. м локализован. Сейчас ликвидация пожара продолжается.

На месте происшествия работают 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 35 человек.

Как сообщал УНН, в столице Украины произошел пожар возле станции метро "Левобережная". Станцию ​​закрыли на вход и выход.

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