Пожежу біля метро "Лівобережна" локалізували
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Біля станції метро "Лівобережна" в Києві загорівся магазин, наразі рятувальники локалізували пожежу на площі 100 кв.метрів. Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС у місті Києві, передає УНН.
Повідомлення про пожежу біля входу на станцію метро "Лівобережна" надійшло до рятувальників 28 березня о 17:12.
Як встановили пожежники, займання виникло в одноповерховому магазині, розташованому біля входу на станцію.
О 17:48 пожежу на площі 100 кв. м локалізовано. Наразі ліквідація пожежі триває.
На місці події працюють 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 35 осіб.
Як повідомляв УНН, у столиці України сталася пожежа біля станції метро "Лівобережна". Станцію закрили на вхід та вихід.