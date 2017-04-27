Пожарную опасность 4 класса объявили в Киеве 28-30 апреля

"С 28 по 30 апреля в столице ожидается пожарная опасность 4 класса. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре", - говорится в сообщении.

Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и напоминают о правилах поведения в случае возникновения пожара.

Если вы оказались в очаге пожара: не паникуйте и не принимайте поспешных необдуманных решений; не убегайте от пламени, которое быстро приближается, в противоположную от огня сторону, преодолевайте кромку огня против ветра, закрыв голову и лицо одеждой; из опасной зоны, к которой приближается пламя, выходите быстро, перпендикулярно направлению распространения огня.

Если уйти от пожара невозможно, то выйдите на открытую местность или поляну, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой и дышите воздухом, над самой поверхностью земли (здесь он менее задымлен) рот и нос при этом прикрывайте одеждой или куском любой ткани; гасить пламя небольших низовых пожаров можно, забивая его ветками лиственных пород деревьев, заливая водой, забрасывая влажным грунтом и затаптывая ногами.

Во время тушения пожара не отходите далеко от дорог и просек, не упускайте из виду других участников тушения пожара, поддерживайте с ними связь с помощью голоса; будьте осторожны в местах горения высоких деревьев, они могут обрушиться и травмировать вас.

Особенно будьте осторожны в местах торфяных пожаров, учитывайте, что там могут создаваться глубокие воронки, поэтому двигайтесь по возможности проверяя палкой глубину выгоревшого слоя; после выхода из очага пожара сообщите местным органам власти и пожарной службе о месте, размерах и характере пожара.

Первая помощь при ожогах: посадите или положите пострадавшего; обливайте места ожогов большим количеством воды (не менее 15 минут); по возможности снимите с пораженных мест кольца, часы, пояса, обувь до того, как эти места не начали отекать.

Снять предметы одежды, которые сгорели или еще тлеют, можно только в том случае, если они не прилипли к пораженным местам пострадавшего; кожу вокруг ожогов нужно обработать раствором марганцовки или спиртом все ожоги необходимо защитить, прикрывая их чистой тканью без ворса (простыней или наволочкой, чистыми салфетками).

Как сообщал УНН 26 апреля, двое детей погибли в результате пожара в Запорожье.