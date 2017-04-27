Пожарную опасность 4 класса объявили в Киеве 28-30 апреля

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 42829 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 104932 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 114782 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 126937 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 146771 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 160103 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 123474 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138970 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189870 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291476 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
4.6м/с
72%
Популярные новости

Зеленский назначил Нечитайло послом в Китае, а Мельника – представителем Украины в ООН

7 апреля, 18:41 • 8434 просмотра

Оккупанты атакуют Запорожье дронами, работает ПВО

7 апреля, 18:55 • 8330 просмотра

Кандидат в президенты Румынии Понта обещает прекратить экспорт зерна из Украины - Reuters

7 апреля, 19:11 • 6484 просмотра

Премьер Бельгии и министр обороны отправляются в Украину с визитом солидарности

7 апреля, 19:16 • 5440 просмотра

В Харькове произошел взрыв

7 апреля, 20:11 • 8666 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 189307 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 245301 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 446900 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 399622 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 484908 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 28047 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 27746 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42439 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64735 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 71412 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Пожарную опасность 4 класса объявили в Киеве 28-30 апреля

Киев • УНН

 • 13238 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. 28-30 апреля в Киеве ожидается пожарная опасность 4 класса. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Пожарную опасность 4 класса объявили в Киеве 28-30 апреля

"С 28 по 30 апреля в столице ожидается пожарная опасность 4 класса. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре", - говорится в сообщении.

Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и напоминают о правилах поведения в случае возникновения пожара.

Если вы оказались в очаге пожара: не паникуйте и не принимайте поспешных необдуманных решений; не убегайте от пламени, которое быстро приближается, в противоположную от огня сторону, преодолевайте кромку огня против ветра, закрыв голову и лицо одеждой; из опасной зоны, к которой приближается пламя, выходите быстро, перпендикулярно направлению распространения огня.

Если уйти от пожара невозможно, то выйдите на открытую местность или поляну, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой и дышите воздухом, над самой поверхностью земли (здесь он менее задымлен) рот и нос при этом прикрывайте одеждой или куском любой ткани; гасить пламя небольших низовых пожаров можно, забивая его ветками лиственных пород деревьев, заливая водой, забрасывая влажным грунтом и затаптывая ногами.

Во время тушения пожара не отходите далеко от дорог и просек, не упускайте из виду других участников тушения пожара, поддерживайте с ними связь с помощью голоса; будьте осторожны в местах горения высоких деревьев, они могут обрушиться и травмировать вас.

Особенно будьте осторожны в местах торфяных пожаров, учитывайте, что там могут создаваться глубокие воронки, поэтому двигайтесь по возможности проверяя палкой глубину выгоревшого слоя; после выхода из очага пожара сообщите местным органам власти и пожарной службе о месте, размерах и характере пожара.

Первая помощь при ожогах: посадите или положите пострадавшего; обливайте места ожогов большим количеством воды (не менее 15 минут); по возможности снимите с пораженных мест кольца, часы, пояса, обувь до того, как эти места не начали отекать.

Снять предметы одежды, которые сгорели или еще тлеют, можно только в том случае, если они не прилипли к пораженным местам пострадавшего; кожу вокруг ожогов нужно обработать раствором марганцовки или спиртом все ожоги необходимо защитить, прикрывая их чистой тканью без ворса (простыней или наволочкой, чистыми салфетками).

Как сообщал УНН 26 апреля, двое детей погибли в результате пожара в Запорожье.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев
Brent
$65.06
Bitcoin
$79,894.60
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,008.56
Ethereum
$1,585.93