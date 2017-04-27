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Пожежну небезпеку 4 класу оголосили у Києві 28-30 квітня

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. 28-30 квітня в Києві очікується пожежна небезпека 4 класу. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Пожежну небезпеку 4 класу оголосили у Києві 28-30 квітня

"Із 28 до 30 квітня в столиці очікується пожежна небезпека 4 класу. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі", - йдеться у повідомленні.

Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися з вогнем, особливо в лісопаркових зонах, і нагадують про правила поведінки у разі виникнення пожежі.

Якщо ви опинилися в осередку пожежі: не панікуйте та не приймайте поспішних необдуманих рішень; не тікайте від полум’я, що швидко наближається, у протилежний від вогню бік, долайте крайку вогню проти вітру, закривши голову й обличчя одягом; з небезпечної зони, до якої наближається полум’я, виходьте швидко, перпендикулярно напряму поширення вогню.

Якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість або галявину, ввійдіть у водойму або накрийтесь мокрим одягом і дихайте повітрям, що над самою поверхнею землі (тут воно менш задимлене); рот і ніс при цьому прикривайте одягом чи шматком будь-якої тканини; гасити полум’я невеликих низових пожеж можна, забиваючи його гілками листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим ґрунтом та затоптуючи ногами.

Під час гасіння пожежі не відходьте далеко від доріг і просік, не випускайте з виду інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв’язок за допомогою голосу; будьте обережні в місцях горіння високих дерев, вони можуть завалитися і травмувати вас.

Особливо будьте обережні у місцях торф’яних пожеж, враховуйте, що там можуть створюватися глибокі вирви, тому рухайтеся, за можливості, перевіряючи палицею глибину шару, що вигорів; після виходу із осередку пожежі повідомте місцеві органи влади та пожежну службу про місце, розміри та характер пожежі.

Перша допомога при опіках: посадіть або покладіть постраждалого; обливайте місця опіків великою кількістю води (не менше 15 хвилин); за можливості зніміть із уражених місць каблучки, годинники, паски, взуття до того, поки ці місця не почали набрякати.

Зняти предмети одягу, які згоріли або ще тліють, можна лише в тому випадку, якщо вони не прилипли до уражених місць постраждалого; шкіру навколо опіків потрібно обробити розчином марганцівки або спиртом; всі опіки необхідно захистити, прикриваючи їх чистою тканиною без ворсу (простирадло або наволочка, чистими серветками).

Як повідомляв УНН 26 квітня, двоє дітей загинуло внаслідок пожежі на Запоріжжі.

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