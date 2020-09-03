Пожары в Харьковской области: сгорело 22 дома, один человек обратился к врачам

"В результате пожара уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился 1 человек. Общая площадь, пройденная огнем, ориентировочно составляет 500 га, из них 100 га верхового пожара. По состоянию на 7:00 3 сентября очаги пожара в населенных пунктах Воробьевка и Гряниковка ликвидировано, продолжается тушение очага лесного пожара на площади около 100 га", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 395 человек и 61 единица техники, из них от ГСЧС 215 человек личного состава и 49 единиц техники, в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет. Координацию работ по тушению пожара на месте осуществляет штаб.

В ГСЧС напомнили, что 2 сентября в 12:54 вблизи села Воробьевка Двуречанского района Харьковской области возник пожар в лесном массиве. Около 15 часа 2 сентября из-за сильного порывистого ветра (до 15 м/с) переменных направлений пожар распространился в направлении населенных пунктов Воробьевка и Гряниковка.