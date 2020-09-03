Пожежі на Харківщині: згоріло 22 будинки, одна людина звернулася до лікарів

"Внаслідок пожежі знищено 22 житлових будинки, відселено 33 особи та через отруєння продуктами горіння за медичною допомогою звернулася 1 особа. Загальна площа пройдена вогнем орієнтовно складає 500 га, зних 100 га верхової пожежі. Станом на 7 годину 3 вересня осередки пожежі в населених пунктах Гороб’ївка та Гряниківка ліквідовано, продовжується гасіння осередку лісової пожежі на площі близько 100 га", - йдеться у повідомленні.

До гасіння залучено 395 осіб та 61 одиниця техніки, з них від ДСНС 215 осіб особового складу та 49 одиниць техніки, у тому числі 2 пожежних літаки та 1 вертоліт. Координацію робіт з гасіння пожежі на місці здійснює штаб.

У ДСНС нагадали, що 2 вересня о 12:54 поблизу села Гороб’ївка Дворічанського району Харківської області виникла пожежа в лісовому масиві. Близько 15 години 2 вересня через сильний поривчастий вітер (до 15 м/с) змінних напрямків пожежа поширилась в напрямку населених пунктів Гороб’ївка та Гряниківка.