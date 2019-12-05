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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 77556 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 43944 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 90565 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 111588 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 143527 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 146052 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 139426 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Пожар в одесском колледже: спасатели зашли внутрь здания

Пожар в одесском колледже: спасатели зашли внутрь здания

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Спасатели зашли внутрь одесского колледжа, в котором произошел смертельный пожар. Об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Спасатели зашли внутрь здания и начали разбирать завалы. До этого были убраны прогоревшие деревянные балки, которые угрожали работникам ГСЧС ”, - написал Максим Куцый.

Он также добавил, что поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, спасатели поднялись на крышу колледжа для поисков пострадавших.

Также напомним, из-за пожара в одесском колледже 26 человек до сих пор находится в больнице, еще двух выписали.

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