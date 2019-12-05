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Пожежа в одеському коледжі: рятувальники зайшли всередину будівлі

Пожежа в одеському коледжі: рятувальники зайшли всередину будівлі

Київ • УНН

 • 14665 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Рятувальники зайшли всередину одеського коледжу, в якому сталась смертельна пожежа. Про це заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

«Рятувальники зайшли всередину будівлі та почали розбирати завали. До цього були прибрані прогорілі дерев’яні балки, які загрожували працівникам ДСНС», - написав Максим Куций.

Він також додав, що пошуково-рятувальна операція продовжується.

Нагадаємо, рятувальники піднялись на дах коледжу для пошуків постраждалих.

Також нагадаємо, через пожежу в одеському коледжі 26 людей досі перебуває в лікарні, ще двох виписали.

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