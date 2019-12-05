Пожежа в одеському коледжі: рятувальники зайшли всередину будівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Рятувальники зайшли всередину одеського коледжу, в якому сталась смертельна пожежа. Про це заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
«Рятувальники зайшли всередину будівлі та почали розбирати завали. До цього були прибрані прогорілі дерев’яні балки, які загрожували працівникам ДСНС», - написав Максим Куций.
Він також додав, що пошуково-рятувальна операція продовжується.
Нагадаємо, рятувальники піднялись на дах коледжу для пошуків постраждалих.
Також нагадаємо, через пожежу в одеському коледжі 26 людей досі перебуває в лікарні, ще двох виписали.