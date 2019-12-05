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Пожежа у коледжі в Одесі: двох людей виписали, ще 26 у лікарні

Пожежа у коледжі в Одесі: двох людей виписали, ще 26 у лікарні

Київ • УНН

 • 26624 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу було госпіталізовано 29 людей, з низ 2 осіб виписали, а ще 26 залишаються у лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Одеської міської ради.

"Всього в лікарні Одеси було госпіталізовано 29 осіб, з яких: неповнолітні діти - 15, дорослі - 14 (серед них 7 співробітників ДСНС). Станом на 12:00 5 грудня 2019 року двоє постраждалих виписані", - сказано у повідомленні.

Так, всім пацієнтам, які перебувають у лікувальних закладах, надається кваліфікована медична допомога. Постраждалі забезпечені необхідними медикаментами і препаратами крові в повному обсязі.

Внаслідок пожежі одна людина, яка в украй важкому стані була госпіталізована в міську клінічну лікарню №1, померла.

Наразі в стаціонарах лікарень Одеси знаходяться 26 постраждалих внаслідок пожежі. Серед них: 6 співробітників ГУ ДСНС в Одеській області, 16 студентів і 4 співробітники коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Троє пацієнтів знаходяться у важкому стані, один пожежний - у вкрай важкому, інші пацієнти - у стані середньої тяжкості.

Додамо, на 12 годину пожежу повністю не загасили. Триває підготовка до проведення пошуково-рятувальних робіт.

За інформацією Національної поліції, залишається невідоме місце перебування 14 осіб, у тому числі 4 студентів та 11 осіб персоналу.

Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3 поверсі 6-ти поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб.

Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорівших будівельних конструкцій всередині будівлі. Внаслідок пожежі 1 особа загинула та 27 осіб постраждало (з них 13 підлітків та 7 співробітників ДСНС). У поліції відкрили кримінальне провадження.

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