Пожежа у коледжі в Одесі: двох людей виписали, ще 26 у лікарні

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу було госпіталізовано 29 людей, з низ 2 осіб виписали, а ще 26 залишаються у лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Одеської міської ради.