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Пожар в колледже в Одессе: двух человек выписали, еще 26 в больнице

Пожар в колледже в Одессе: двух человек выписали, еще 26 в больнице

Киев  •  УНН

 • 26624 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса были госпитализированы 29 человек, из низ 2 человека выписали, а еще 26 остаются в больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Одесского городского совета.

"Всего в больницы Одессы были госпитализированы 29 человек, из которых: несовершеннолетние дети - 15, взрослые - 14 (среди них 7 сотрудников ГСЧС). По состоянию на 12:00 5 декабря 2019 года двое пострадавших выписаны", - говорится в сообщении.

Так, всем пациентам, которые находятся в лечебных учреждениях, оказывается квалифицированная медицинская помощь. Пострадавшие обеспечены необходимыми медикаментами и препаратами крови в полном объеме.

В результате пожара один человек, который в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован в городскую клиническую больницу №1, умер.

Сейчас в стационарах больниц Одессы находятся 26 пострадавших в результате пожара. Среди них: 6 сотрудников ГУ ГСЧС в Одесской области, 16 студентов и 4 сотрудника колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Трое пациентов находятся в тяжелом состоянии, один пожарный - в крайне тяжелом, другие пациенты - в состоянии средней тяжести.

Добавим, на 12:00 пожар полностью не погасили. Продолжается подготовка к проведению поисково-спасательных работ.

По информации Национальной полиции, остается неизвестно место пребывания 14 человек, в том числе 4 студентов и 11 человек персонала.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3 этаже 6-ти этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек.

По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания. В результате пожара 1 человек погиб и 27 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС). В полиции открыли уголовное производство.

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