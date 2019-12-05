Рятувальники піднялись на дах одеського коледжу для пошуків постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Рятувальники на крані піднялись на дах одеського коледжу, в якому сталась смертельна пожежа. Вони спустяться всередину будівлі для пошуків людей. Про це заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Спеціальний загін рятувально-пошукової служби ДСНС на крані піднімається до даху будинка! Вони спустяться всередину коледжу для пошуків людей”, — написав Максим Куций.
Він також додав, що рятувальники споряджені необхідними інструментами для проходження крізь завали.
Також зазначається, що експерти-будівельники підтвердили, що каркас будівлі у задовільному стані.
Нагадаємо, станом на 12:00 пожежу в коледжі не загасили.
Також нагадаємо, рятувальники почали розбирати завали у одеському коледжі.