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Рятувальники піднялись на дах одеського коледжу для пошуків постраждалих

Рятувальники піднялись на дах одеського коледжу для пошуків постраждалих

Київ • УНН

 • 10378 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Рятувальники на крані піднялись на дах одеського коледжу, в якому сталась смертельна пожежа. Вони спустяться всередину будівлі для пошуків людей. Про це заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Спеціальний загін рятувально-пошукової служби ДСНС на крані піднімається до даху будинка! Вони спустяться всередину коледжу для пошуків людей”, — написав Максим Куций.

Він також додав, що рятувальники споряджені необхідними інструментами для проходження крізь завали.

Також зазначається, що експерти-будівельники підтвердили, що каркас будівлі у задовільному стані.

Нагадаємо, станом на 12:00 пожежу в коледжі не загасили.

Також нагадаємо, рятувальники почали розбирати завали у одеському коледжі.

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