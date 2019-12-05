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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 93297 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 55684 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 100155 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 113266 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 144732 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 146560 просмотра

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Спасатели поднялись на крышу одесского колледжа для поисков пострадавших

Спасатели поднялись на крышу одесского колледжа для поисков пострадавших

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Спасатели на кране поднялись на крышу одесского колледжа, в котором произошел смертельный пожар. Они спустятся внутрь здания для поисков людей. Об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Специальный отряд спасательно-поисковой службы ГСЧС на кране поднимается к крыше дома! Они спустятся внутрь колледжа для поисков людей”, — написал Максим Куцый.

Он также добавил, что спасатели снабжены необходимыми инструментами для прохождения сквозь завалы.

Также отмечается, что эксперты-строители подтвердили, что каркас здания в удовлетворительном состоянии.

Напомним, по состоянию на 12:00 пожар в колледже не погасили.

Также напомним, спасатели начали разбирать завалы в одесском институте.

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