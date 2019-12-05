Пожар в одесском колледже: Минобразования сообщило, что в больницах находятся 29 человек

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Киев  •  УНН

 • 12861 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что в больницах города сейчас находятся 29 человек, пострадавших во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

“Сейчас в больницах города находятся еще 29 человек. Часть из них — в крайне тяжелом состоянии”, — отметили в министерстве, пресс-службу которого процитировала на своей странице в Facebook также руководительница ведомства Анна Новосад.

В свою очередь, в пресс-службе Управления ГСЧС в Одесской области указали, что: “В результате пожара 1 человек умер в больнице, 27 человек получили травмы различной степени тяжести, из них 7 человек ГСЧС. В настоящее время в лечебных учреждениях находится 26 человек”.

Со своей стороны, глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый отметил в Facebook, что: “Четыре человека, которые пострадали во время пожара в доме колледжа, находятся в тяжелом состоянии. Один из них в крайне-тяжелом. Также в стационаре сейчас находятся 26 человек. Из них 15 несовершеннолетних и 7 спасателей”.

Стоит добавить, что сегодня Совет директоров колледжей Одесской области будет решать вопрос вопрос о переносе обучения студентов Колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в другие учреждения региона. Министерство образования и науки Украины непосредственно участвует в работе оперативного штаба в Одессе. Сейчас там находится генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.

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