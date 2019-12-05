МОН вирішує питання про перенесення навчання студентів з одеського коледжу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Сьогодні Рада директорів коледжів Одеської області вирішуватиме питання питання про перенесення навчання студентів Коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в інші установи регіону, пише УНН з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки.
Міністерство освіти і науки України безпосередньо бере участь у роботі оперативного штабу в Одесі. Зараз там перебуває генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров.
“О 13:00 5 грудня відбудеться Рада директорів коледжів Одеської області. Під час Ради буде вирішено питання про перенесення навчання студентів Коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в інші будівлі. МОН працює над тим, щоб навчальний процес в Коледжі попри страшну трагедію продовжився та учням навчального закладу були забезпечені умови для навчання”, — вказано у повідомленні відомства.
Як зазначалося раніше, міністерка освіти і науки України Ганна Новосад прокоментувала на власній сторінці у Facebook пожежу в Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі.