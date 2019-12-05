Міністр освіти прокоментувала пожежу в одеському коледжі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Міністерка освіти і науки України Ганна Новосад прокоментувала на власній сторінці у Facebook пожежу в Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі, пише УНН.
“Разом з усією країною ми співчуваємо родині загиблої студентки Ксенії Бабенко та всім постраждалим в страшній пожежі в Одесі. Зараз у лікарнях міста перебувають ще 29 людей. Частина з них — у вкрай важкому стані”, — зазначила вона.
Новосад також повідомила, що: “Раніше я писала, що у пожежі загинула викладач Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Ганна Бородюк. У результаті впізнання тіла родичами ця інформація не підтвердилась. Ми щиро зичимо пані Ганні швидкого одужання. За даними на ранок 5 грудня, єдина загибла наразі — студентка Ксенія Бабенко”.
“Слід додати, що пожежа охопила приміщення одразу кількох установ: Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, а також Інституту археології, Інституту біології південних морів НАН та Бюро технічної інвентаризації міста”, — додала вона.
Наразі безвісно зниклими є 14 людей, серед яких і директор Інституту біології південних морів НАН Борис Александров та працівниця Інституту Галина Іванович.
Як зазначав УНН раніше, пожежу в коледжі в Одесі досі не погасили.