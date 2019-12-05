Министр образования прокомментировала пожар в одесском колледже

“Вместе со всей страной мы сочувствуем семье погибшей студентки Ксении Бабенко и всем пострадавшим в страшном пожаре в Одессе. Сейчас в больницах города находятся еще 29 человек. Часть из них — в крайне тяжелом состоянии”, — отметила она.

Новосад также сообщила, что: “Раньше я писала, что в пожаре погибла преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Анна Бородюк. В результате опознания тела родственниками эта информация не подтвердилась. Мы искренне желаем госпоже Анне скорейшего выздоровления. По данным на утро 5 декабря, единственная погибшая пока — студентка Ксения Бабенко”.

“Следует добавить, что пожар охватил помещения сразу нескольких учреждений: Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, а также Института археологии, Института биологии южных морей НАН и Бюро технической инвентаризации города”, — добавила она.

Сейчас безвести пропавшими числятся 14 человек, среди которых и директор Института биологии южных морей НАН Борис Александров и работница Института Галина Иванович.

Как отмечал УНН ранее, пожар в колледже в Одессе до сих пор не погасили.