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МОН решает вопрос о переносе обучения студентов из одесского колледжа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Сегодня Совет директоров колледжей Одесской области будет решать вопрос вопрос о переносе обучения студентов Колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в другие учреждения региона, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Министерство образования и науки Украины непосредственно участвует в работе оперативного штаба в Одессе. Сейчас там находится генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.

“В 13:00 5 декабря состоится Совет директоров колледжей Одесской области. Во время Совета будет решен вопрос о переносе обучения студентов Колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в другие здания. МОН работает над тем, чтобы учебный процесс в Колледже несмотря на страшную трагедию продолжился и ученикам учебного заведения были обеспечены условия для обучения”, — указано в сообщении ведомства.

Как отмечалось ранее, Министерка образования и науки Украины Анна Новосад прокомментировала на своей странице в Facebook пожар в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.

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