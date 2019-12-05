МОН решает вопрос о переносе обучения студентов из одесского колледжа

Министерство образования и науки Украины непосредственно участвует в работе оперативного штаба в Одессе. Сейчас там находится генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.

“В 13:00 5 декабря состоится Совет директоров колледжей Одесской области. Во время Совета будет решен вопрос о переносе обучения студентов Колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в другие здания. МОН работает над тем, чтобы учебный процесс в Колледже несмотря на страшную трагедию продолжился и ученикам учебного заведения были обеспечены условия для обучения”, — указано в сообщении ведомства.

Как отмечалось ранее, Министерка образования и науки Украины Анна Новосад прокомментировала на своей странице в Facebook пожар в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.