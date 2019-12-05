Пожежа в одеському коледжі: Міносвіти повідомило, що у лікарнях перебувають 29 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Міністерстві освіти і науки України повідомили, що у лікарнях міста наразі перебувають 29 людей, які постраждали під час пожежі у Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, передає УНН з посиланням на пресслужбу відомства.
“Зараз у лікарнях міста перебувають ще 29 людей. Частина з них — у вкрай важкому стані”, — зазначили у міністерстві, пресслужбу якого процитувала на власній сторінці у Facebook також очільниця відомства Ганна Новосад.
У свою чергу, в пресслужбі Управління ДСНС у Одеській області вказали, що: “Внаслідок пожежі 1 особа померла в лікарні, 27 осіб отримали травми різного ступеню важкості, з них 7 працівників ДСНС. На даний час в лікувальних закладах перебуває 26 осіб”.
Зі своєї сторони, очільник Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций зазначив у Facebook, що: “Чотири особи, які постраждали під час пожежі у будинку коледжу, перебувають у важкому стані. Один з них у крайньо-важкому. Також у стаціонарі наразі перебувають 26 осіб. З них 15 неповнолітніх та 7 рятувальників”.
Варто додати, що сьогодні Рада директорів коледжів Одеської області вирішуватиме питання питання про перенесення навчання студентів Коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в інші установи регіону. Міністерство освіти і науки України безпосередньо бере участь у роботі оперативного штабу в Одесі. Зараз там перебуває генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров.