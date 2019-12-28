Пожар в Одессе: город выплатил семьям погибших и пострадавшим более 3,6 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Власти Одессы выплатили из городского бюджета более 3,6 млн грн семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в колледже. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Одесского городского совета.
Так, во исполнение распоряжения городского головы, семьям погибших и лицам, пострадавшим в результате пожара, произошедшего 4 декабря 2019 года в одесском колледже, предоставлена одноразовая материальная помощь.
"Всего за счет средств бюджета города Одессы выплачена материальная помощь семьям погибших и пострадавших в результате пожара на общую сумму 3 620,0 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Также указано, что согласно распоряжению Одесского городского головы, за счет средств целевого фонда Одесского городского совета семьям погибших и лицам, пострадавшим в результате пожара, предоставлено материальной помощи в общей сумме 890,0 тыс. грн, в том числе - 8 семьям погибших по 50,0 тыс. грн на одну семью и 31 пострадавшему лицу - от 10,0 до 30,0 тыс. грн в зависимости от состояния тяжести повреждений. Восьми семьям погибших будет оказана материальная помощь в следующем 2020 году.
Напомним, эксперты идентифицировали тела всех 16 погибших в результате пожара в одесском колледже.
Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Известно о 16 погибших.
Как сообщалось ранее, правительственная комиссия назвала причины смертельного пожара в одесском колледже.