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Пожежа в Одесі: місто виплатило сім'ям загиблих і постраждалим понад 3,6 млн грн

Пожежа в Одесі: місто виплатило сім'ям загиблих і постраждалим понад 3,6 млн грн

Київ • УНН

 • 13731 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Влада Одеси виплатила з міського бюджету понад 3,6 млн грн родинам загиблих та постраждалим унаслідок пожежі в коледжі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Одеської міської ради.

Так, на виконання розпорядження міського голови, сім’ям загиблих та особам, які постраждали внаслідок пожежі, що сталася 4 грудня 2019 року в одеському коледжі, надано одноразову матеріальну допомогу.

"Всього за рахунок коштів бюджету міста Одеси виплачено матеріальну допомогу сім’ям загиблих та особам, які постраждали внаслідок пожежі, на загальну суму 3 620,0 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Також вказано, що згідно з розпорядженням Одеського міського голови, за рахунок коштів цільового фонду Одеської міської ради сім’ям загиблих та особам, які постраждали внаслідок пожежі, надано матеріальної допомоги в загальній сумі 890,0 тис. грн, в тому числі – 8 сім’ям загиблих по 50,0 тис. грн на одну сім’ю та 31 особі, яка постраждала - від 10,0 до 30,0 тис. грн в залежності від стану важкості ушкоджень. Восьми сім’ям загиблих буде надано матеріальну допомогу в наступному 2020 році.

Нагадаємо, експерти ідентифікували тіла всіх 16 загиблих у результаті пожежі в одеському коледжі.

Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. Відомо про 16 загиблих.

Як повідомлялося раніше, урядова комісія назвала причини смертельної пожежі в одеському коледжі.

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