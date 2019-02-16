Пожар в мазаны Roshen: в поджоге подозревают торговца кондитерскими изделиями
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Причиной возникновения пожара в магазине Roshen в столице стал поджог. Об этом УНН рассказали в правоохранительных органах.
В поджоге подозревается частный предприниматель, занимающийся оптовой торговлей кондитерскими изделиями. Мужчина облил витрину извне легковоспламеняющимся веществом и поджег. Поджигателя задержали. Проводится расследование по ст. 194 УК - умышленное уничтожение или повреждение имущества.
Как сообщал УНН, в Дарницком районе Киева горел фирменный магазин Roshen.
На месте вызова пожарные установили, что возгорание возникло на внешней стороне магазина на площади 5 кв. м. В 16:09 пожар был локализован, а в 16:13 - удалось ликвидировать.
По данным ГСЧС, погибших и травмированных нет. Причина пожара устанавливается. На место происшествия выезжало 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава.