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Пожежа в мазані Roshen: у підпалі підозрюють торгівця кондитерськими виробами

Пожежа в мазані Roshen: у підпалі підозрюють торгівця кондитерськими виробами

Київ • УНН

 • 22153 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Причиною виникнення пожежі в магазині Roshen в столиці став підпал. Про це УНН розповіли у правоохоронних органах.

У підпалі підозрюється приватний підприємець, що займається оптовою торгівлею кондитерськими виробами. Чоловік облив вітрину ззовні легкозаймистою речовиною та підпалив. Палія затримали. Проводиться розслідування за ст. 194 ККУ - умисне знищення або пошкодження майна.

Як повідомляв УНН, у Дарницькому районі Києва горів фірмовий магазин Roshen.

На місці виклику вогнеборці встановили, що займання виникло на зовнішній стороні магазину на площі 5 кв. м. О 16:09 пожежу було локалізовано, а о 16:13 – вдалося ліквідувати.

За даними ДСНС, загиблих та травмованих немає. Причина пожежі встановлюється. На місце події виїжджало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу.

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