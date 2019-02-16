Пожежа в мазані Roshen: у підпалі підозрюють торгівця кондитерськими виробами

У підпалі підозрюється приватний підприємець, що займається оптовою торгівлею кондитерськими виробами. Чоловік облив вітрину ззовні легкозаймистою речовиною та підпалив. Палія затримали. Проводиться розслідування за ст. 194 ККУ - умисне знищення або пошкодження майна.



Як повідомляв УНН, у Дарницькому районі Києва горів фірмовий магазин Roshen.



На місці виклику вогнеборці встановили, що займання виникло на зовнішній стороні магазину на площі 5 кв. м. О 16:09 пожежу було локалізовано, а о 16:13 – вдалося ліквідувати.

За даними ДСНС, загиблих та травмованих немає. Причина пожежі встановлюється. На місце події виїжджало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу.