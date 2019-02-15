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У Києві горів магазин "Рошен"

У Києві горів магазин "Рошен"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Дарницькому районі Києва горів фірмовий магазин "Рошен". Про це у коментарі УНН повідомила прес-секретар ГУ Держслужби надзвичайних ситуацій у Києві Світлана Водолагова.

"15 лютого о 15:51 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в Дарницькому районі столиці на вул. Срібнокільській, 11-Г, виникла пожежа", - йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

На місці виклику вогнеборці встановили, що займання виникло на зовнішній стороні магазину на площі 5 кв. м. О 16:09 пожежу було локалізовано, а о 16:13 – вдалося ліквідувати.

За даними ДСНС, загиблих та травмованих немає. Причина пожежі встановлюється. На місце події виїжджало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу.

Нагадаємо, у Києві горів авіаційний університет

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