У Києві горів авіаційний університет

По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що займання сталося в підсобному приміщенні, де знаходились столи й оргтехніка. У ході розвідки було евакуйовано 5 осіб, які на момент виникнеянн пожежі знаходились на цокольному поверсі.

О 10:23 пожежу на площі 30 кв. м було локалізовано, а вже о 10:29 – ліквідована. В результаті загоряння пошкоджено меблі, оргтехніку, закопчено стіни й стелю приміщення.

На місці події було задіяно 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 35 чоловіка особового складу підрозділів Головного управління.

На щастя, ніхто не постраждав.

Причина виникнення пожежі встановлюєтсья.



Як повідомляв УНН, поблизу метро "Лівобережна" горіли кіоски.