У Києві горів авіаційний університет
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Сьогодні о 9:50 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про загоряння на цокольному поверсі чотирьохповерхового корпусу одного із столичних університетів за адресою: проспект Комарова, 1. Про це повідомили УНН у прес-службі ДСНС.
По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що займання сталося в підсобному приміщенні, де знаходились столи й оргтехніка. У ході розвідки було евакуйовано 5 осіб, які на момент виникнеянн пожежі знаходились на цокольному поверсі.
О 10:23 пожежу на площі 30 кв. м було локалізовано, а вже о 10:29 – ліквідована. В результаті загоряння пошкоджено меблі, оргтехніку, закопчено стіни й стелю приміщення.
На місці події було задіяно 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 35 чоловіка особового складу підрозділів Головного управління.
На щастя, ніхто не постраждав.
Причина виникнення пожежі встановлюєтсья.
Як повідомляв УНН, поблизу метро "Лівобережна" горіли кіоски.