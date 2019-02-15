У Києві горів авіаційний університет

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Сьогодні о 9:50 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про загоряння на цокольному поверсі чотирьохповерхового корпусу одного із столичних університетів за адресою: проспект Комарова, 1. Про це повідомили УНН у прес-службі ДСНС.

По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що займання сталося в підсобному приміщенні, де знаходились столи й оргтехніка. У ході розвідки було евакуйовано 5 осіб, які на момент виникнеянн пожежі знаходились на цокольному поверсі.

О 10:23 пожежу на площі 30 кв. м було локалізовано, а вже о 10:29 – ліквідована. В результаті загоряння пошкоджено меблі, оргтехніку, закопчено стіни й стелю приміщення.

На місці події було задіяно 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 35 чоловіка особового складу підрозділів Головного управління.

На щастя, ніхто не постраждав.

Причина виникнення пожежі встановлюєтсья. 

Як повідомляв УНН, поблизу метро "Лівобережна" горіли кіоски

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